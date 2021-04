Video: Mujer insultó y hasta le lanzó un machetazo a una ‘escobita’ y luego se quiso hacer la víctima

En un video quedó registrado el momento en el que una enfurecida mujer atacó a una empleada de empresa de aseo que barría la calle.

En la grabación de la cual se dice fue tomada en una calle de Ibagué, Tolima, se observa que una mujer en aparente estado de gestación ale con machete en mano y tras varios insultos le lanza un machetazo a la trabajadora quien los amortigua con una pala metálica la cual es uno de sus implementos de trabajo.

En medio del ataque la embarazada la insulta, «Ay no que miedo. Muy mala la ‘barrendera’, sapa» y es entonces que una tercera mujer intercede tratando de calmar a la mujer y defender a la empleada pero es arremetida por la agresora quien claramente le dice «yo no me estoy metiendo con usted».

Instantes después se observa que la mujer arroja el machete hacia el interior de una vivienda, saca su celular y empieza a grabar señalando a la empleada como agresora y resaltando que se siente victima por su estado; en esta acción tira al suelo los implementos de aseo de la mujer por segunda vez.

Medios de comunicación de la localidad registraron que la escena inició tras reclamo de la empleada de la empresa de aseo a la mujer por la forma en que regañó a a una niña quien al parecer sería hija de la mujer embarazada.

Relataron que la Policía de la localidad llegó hasta el lugar y le impusieron un comparendo a la mujer quien intentó agredir a la empleada con el machete.

Por su parte, la empresa de aseo en la cual presta sus servicios la mujer agredida se pronunció, “en videos se ve claramente cómo la mujer agrede y amenaza con un machete a nuestra operaria, al tiempo que se escuchan un gran número de improperios hacia una funcionaria que se encuentra prestando un servicio a la comunidad”.

Y añade, «nuestra operaria en ningún momento insulta o ataca a la mujer, quien violentamente la agrede, al parecer, porque nuestra operaria le manifestó la intención de llamar a las autoridades debido al supuesto maltrato del que estaba siendo víctima un menor de edad. De igual manera, se percibe en el video que nuestra operaria se refugia en una casa vecina, aprovechando que de allí salieron a defenderla ante la clara agresión de la que fue víctima”.

Una mujer armada con un machete descargo su ira contra una escobita, luego de que esta le sugiriera que castigará a su hija de una manera menos violenta, así quedo registrado en video, esto ha generado indignación en #Ibague #QuedateEnCasa #JuntosSaldremosAdelante #YaCelacanto pic.twitter.com/fLIA8LEClu — Ya Celacanto (@YaCelacanto) April 12, 2021

