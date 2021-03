Disidencias de las Farc aseguran que atacarán bases militares venezolanas y que irán contra Iván Márquez y su ‘combo’

Algunos de los cabecillas de las disidencias de las Farc emitieron un video en el que informaron de algunos acontecimientos presentados en los últimos días, y anunciaron ataques, incluso, a bases militares venezolanas.

Según el video, conocido por Noticias Caracol, alias ‘Andrey’, cabecilla del frente 33, habla sobre la la guerra que tienen las disidencias a su mando contra las que están en Venezuela, y que son lideradas por Iván Márquez, Jesús Santrich, entre otros.

“Aquel revolucionario que no defienda a su patria pero que este metido en problemas de otras naciones no debe ni puede llamarse heredero delegado de los marquetalianos, que sí defendieron su espacio y no pretendieron jamás iniciar una lucha en otro país”, dijo.

Disidencias de las Farc atacarían hasta bases venezolanas

Sin embargo, la guerra no sería exclusivamente con las otras disidencias, sino con el gobierno de Venezuela, luego del ataque de sus fuerzas armadas al frente décimo de las Farc, que están situadas en Arauca.

“Nos unimos en solidaridad del frente décimo y atacaremos las bases militares del ejército venezolano”, indicaron.