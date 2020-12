¿No quiere esperar? Minsalud considera la idea de que los colombianos compren la vacuna del covid

Aunque el Gobierno Nacional anunció que la gratuidad de la vacuna contra el covid-19, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, estaría analizando la posibilidad de que los colombianos que deseen puedan comprarla de manera particular.

En diálogo con algunos medios, Ruiz sostuvo que sí se analiza la situación, para que en el segundo semestre del 2021 los colombianos que deseen compren y se apliquen las dosis.

Esta situación podría no caer muy bien en los ciudadanos, pues algunos consideran que se prestaría para actos de corrupción, sin embargo, otros destacan que si bien no deben comprarla, porque el gobierno garantizará todas las dosis, hacerlo con un privado garantizaría no tener que esperar a que siga la fase en la que cada ciudadano aplicaría.