EN VIDEO: Se conocen más detalles de la terrible violación que habría sufrido niña indígena, por parte de soldados

Consternado se encuentra el país entero tras conocerse la denuncia de la presunta violación de la que fue víctima una niña indígena de tan solo 12 años de edad en el corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico, Risaralda.

En las últimas horas se han destapado más detalles de este aberrante hecho

Los hechos se registraron entre las horas de la tarde del pasado domingo 21 de junio y la madrugada del lunes festivo 22.

La hermana mayor de la pequeña, narró en conversación con el medio Semana, que en familia se encontraban departiendo su vivienda, en el tarde del domingo, cuando la menor manifestó que iba a salir a recoger unas guayabas para preparar un jugo.

“Ella se fue y nada y nada, y no llegó y en la casa estaba la comida y nada. Ahí fue que comenzamos a buscar y buscar y mi mamá comenzó a llorar y a buscar hasta media noche. Hasta las tres de la mañana vino a descansar mi mamá un momentico porque yo le dije a mi mamá que descansara, que esperara que amaneciera porque vamos a buscarla. Y fuimos a buscarla y ya fue que encontramos a mi hermana”, narró la familiar.

La mujer también narró que en medio de la búsqueda le preguntaron a los soldados si habían visto a la niña, a lo que estos respondieron que no, por lo que consideran que también se trató de un secuestro.

“Nosotros preguntamos…ellos negaron, que no, que no han visto, que sí la vieron por la mañana pero no por la tarde. Ya después, ya por la tarde, como a las seis de la tarde, mi cuñada se fue a buscarla y le preguntó al Ejército…Y le dijeron que no. Y era mentira. Ellos a mi hermana la tenían escondida allá en la casa. La tenían escondida en un potrero, en un monte digamos. No nos dieron información de nada de nada a nosotros”, dijo para el medio Semana.

¿Quienes habrían abusado de la niña indígena?

Carmen Torres, fiscal delegada para la Seguridad Ciudadana, dijo para Blu Radio que la víctima narró que en total fue un grupo de 7 soldados los que la intimidaron. Sin embargo, uno de ellos no abusó de ella.

Por su parte, la Fiscalía también reveló que por este aberrante hecho están siendo investigados 8 soldados.

El mayor general Luis Mauricio Ospina, comandante de la Quinta División del Ejército, señaló que los miembros del pelotón involucrados en la investigación son soldados regulares, entre 18 y 21 años, que se encuentran prestando el servicio militar obligatorio.

“Llevaban un año en servicio. Les faltan seis meses para cumplir el tiempo”, precisó.

Por otro lado y de forma extraoficial, se ha manifestado que los uniformados que habría cometido el crimen, no se encontraban en “sano juicio”. Sin embargo, este dato aún no ha sido corroborado por las autoridades.

¿Cómo se encuentra la niña?

La pequeña se encuentra actualmente en un centro médico de Puerto Rico, donde está siendo atendida.

La hermana contó para medios de comunicación que aunque los doctores han manifestado que su estado de salud es positivo y mejora, su estado emocional está muy afectado. Según narró la mujer, la pequeña no para de llorar y no habla.

Su proceso de restitución de derechos ya está en manos de una comisaría de familia del municipio.

