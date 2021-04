En video quedó el momento en el que varias mujeres corren con una camilla donde estaría uno de sus familiares que habría fallecido en un hospital en Fundación, Magdalena. Una de las hijas del difunto aseguró: «El cuerpo se encontraba en estado de descomposición».

Los familiares del hombre de que falleció rechazaron el diagnóstico que vinculaba a la muerte con la covid-19. La FM informó que la hija del hombre de 59 años de edad dijo: “Sí, mi papá murió, como dijeron los médicos, porque el cuerpo se encontraba en estado de descomposición. Yo llegué anoche, al darme cuenta de mi papá y no me dejaron. Me dijeron que pasara a las siete de la mañana, pero me llamaron a las 4:30 a.m. para decirme que mi papá había fallecido”.

El hospital donde estuvo internado el hombre fallecido rechazó los hechos vandálicos que se presentaron en el centro asistencial, a través de un comunicado expresaron: “El paciente fallece en nuestra institución y fue trasladado cumpliendo todos los protocolos establecidos en la institución para el tratamiento de cadáveres, hasta el deposito temporal de los mismos, proceso que no fue aceptado por los familiares y actuaron de manera violenta”.

Familiares salieron corriendo del hospital con cadáver en camilla: