Iván Duque confirma a cuáles productos no le subirán el IVA en la nueva reforma

El presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó este miércoles que en la nueva reforma tributaria, denominada «Transformación Social Sostenible», no se le aplicará IVA a productos como el chocolate, el café, el azúcar y la sal.

“Yo he sido muy claro, y voy a decirlo de una forma también muy diáfana: esos cuatro productos se van a mantener tal como están hoy; esa es la instrucción que yo le he dado al Ministerio de Hacienda. Tal como están hoy: los que tienen, de esos cuatro, los que tengan IVA cero, se mantendrán en IVA cero; y los que tengan IVA cinco, se mantendrán en IVA cinco, tal como están. Es decir, no sufrirán ningún incremento”, afirmó el mandatario.

Presidente insiste en que la reforma tributaria no tocará la canasta básica

Duque añadió que, como lo ha venido repitiendo en los últimos días, “los productos alimenticios de la canasta básica de los colombianos no van a tener IVA del 19%, no van a tener IVA, y lo hemos dicho con claridad frente a la especulación de si se podían elevar al 19%”.

Por último, indicó que esta nueva reforma tributaria «se presenta con el fin de proteger a los más vulnerables, muy afectados por la pandemia, y también para equilibrar las finanzas públicas», y pidió tener claro que es un compromiso que «nosotros no podemos eludir».