En un video que circula en redes sociales aparece una mujer que entre lágrimas y con un ojo morado clama ayuda para que la puedan salvar de un sujeto que según ella la agrede física y psicológicamente hace tres años y que hasta su hijo también ha sido golpeado.

Durante la grabación la mujer cuenta que ha acudido ante las autoridades, relató, «no he recibido atención ni siquiera de las autoridades, realmente ellos simplemente me dan a entender que él tiene que matarme para que me puedan poner atención».

Cuenta que en la actualidad vive en la casa de su madre y que por temor ni siquiera se atreve a salir a la ventada; reveló que no sólo ella es atacada sino también su hijo de 8 años de edad y otros familiares.

Dice que ya no sabe qué más hacer ante esta situación y que tampoco puede huir a otro lugar por falta de recursos económicos.

La mujer, visiblemente asustada pide a los cibernautas que viralicen su testimonio para lograr que su caso sea escuchado, «quisiera que esto se volviera viral y yo se que con el apoyo de ustedes puede que me pongan cuidado (…)para salvar la vida de mi hijo y mi vida».

Dato: La Defensoría del Pueblo confirmó que en el 2020 la entidad realizó seguimiento a 6.820 casos de violencia contra las mujeres, mediante las duplas de género.

#NiUnaMás | Leidy Yurani Segura Barrios ha sido víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su expareja en la localidad de Bosa. La @PoliciaBogota no ha tomado sus denuncias, ni le ha brindado la protección a ella y su familia. pic.twitter.com/K2MogrLJky — El Parche Crítico ⚫🟡 (@ElParcheCritico) March 30, 2021

