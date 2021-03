Aunque ya han pasado varios días del hecho, habitantes de Corozal, Sucre, no salen de la conmoción al ver la casa de una de sus vecinas más queridas, destruída.

Testigos les contaron a medios de comunicación de la localidad que vieron como el hombre enfurecido tiraba los enseres y hasta el último minuto originó el incendio.

El hecho se registró la noche del pasado 21 de marzo y solo unas horas después el sujeto habría publicado en redes sociales, «en la casa de mi mamá todo el mundo está siendo muy injusto conmigo porque realmente nadie sabe lo que pasó en la casa de mi mamá. Una buena madre no le cierra las puertas a su hijo y eso fue lo que ella hizo conmigo. Madre si tú ves este mensaje, disculpa, pero no lo quería hacer si no es que mi hermana y usted me provocaron y me duele lo que pasó verdad» (SIC).

La casa ocupada por la mamá y hermana de las cuales también recibieron agresiones, quedó totalmente quemada por lo que las mujeres se han visto obligadas a recurrir a la solidaridad de sus vecinos para iniciar de nuevo.

Un enfurecido hombre , agredió a su señora madre , a una hermana y le predio fuego a la vivienda de las dos mujeres ubicada en el municipio de Corozal , aquí en el departamento de Sucre. El cual fue identificado como Luis Alberto Martínez Yances. pic.twitter.com/iOkAnNR2Fm — Alberto Teherán Sierra (@albertoteheran) March 23, 2021

