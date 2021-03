El el marco de la ‘Cumbre Metropolitana covid-19″, un evento convocado por Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, el mandatario anunció que implementarán medidas para prevenir el tercer pico de la pandemia, entre ellas el pico y cédula.

Durante este encuentro en el que participaron otros mandatarios, el Alcalde de la capital vallecaucana explicó,

“Se nos viene un tercer pico epidemiológico. Desafortunadamente vemos que muchos sectores de la ciudad se han relajado frente al tema del Covid y hay una falsa sensación de seguridad por las vacunas. Quiero decir que muchas de las personas no han recibido segunda dosis y muchos grupos poblacionales no han sido inmunizados. Mientras tanto, tenemos al Covid ahí y la Semana Santa podría ser el elemento donde se aumenta la transmisión”, argumentó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez.

Medidas propuestas en Cali

Según información oficial, la Alcaldía de Cali, de acuerdo al comportamiento del virus en la ciudad, advierte del un posible tercer pico de la pandemia panorama al que también se le suma la alerta naranja por temporada de lluvias y propone:

– Optimizar la promoción de las medidas de autocuidado (distanciamiento social, uso de tapabocas y lavado de manos), mediante estrategias de Información, educación y comunicación hacia la comunidad en general.

– En terminales de transporte se postuló el estricto control y cumplimiento de protocolos de bioseguridad.

– Evitar al máximo las aglomeraciones, especialmente en celebraciones propias de Semana Santa como procesiones, misas, vigilias y cultos, entre otros. La estrategia puntual para la Semana Mayor se definirá en la tarde del martes (23.03.2021), tras reunión con los representantes eclesiásticos.

– Estricto control del aforo en centros de reunión con la implementación del pico y cédula.

– Toma de pruebas masivas para la detección de casos positivos en los puntos señalados como álgidos y de acuerdo con los informes epidemiológicos.

Ante lo anunciado que, al parecer, no fue muy bien aceptado por los ciudadanos, el Alcalde trinó, «Por favor compréndanme el Covid no se ha ido por el contrario se acerca peligrosamente un tercer pico epidémico y necesitamos de toda la disciplina posible para poder superarlo. Mantenga aislamiento. Utilice siempre el tapaboca. Lávese las manos. No salga de viaje en Semana Santa.

Dato: En Cali, del total de casos confirmados ya se han recuperado 138.173, mientras 4023 han fallecido y se registra un índice de letalidad del 2,77%. Con respecto a la ocupación de camas UCI, el ente rector en salud señaló que se encuentra en un 81,5%.

