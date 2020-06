¡Increíble! A mujer con covid-19 la iban a mandar en taxi a la casa en vez de usar una ambulancia

Un increíble suceso denunció un hombre en RCN Radio, luego de confirmar que a su esposa le negaron el servicio ambulatorio tras confirmar que tenía covid-19, y la única solución que le ofrecieron fue irse en taxi con las ventanas abajo, para no dejar el virus dentro del vehículo.

John Guerrero, esposo de Ruth Poloche, le contó a la emisora que la mujer se comenzó a sentir mal desde el pasado 15 de junio, por lo que recurrió a un centro hospitalario, donde después de varios exámenes, dictaminaron que estaba estable y que podía regresar a casa, y cuidarse allá del virus.

Sin embargo, el insólito hecho que causó indignación ocurrió cuando Poloche solicitó que fuera devuelta en una ambulancia, pero le dijeron que eso no era posible, ya que no estaba autorizado.

Que baje las ventanas para que no se quede el covid-19, la lamentable solución

“Ellos dijeron que iban a mirar si podían lograr conseguir un taxi afuera, pero que tocaba decirle al señor del taxi que bajara las cuatro ventanas para que se aireara y no hubiera problema que el virus estuviera circulando dentro del carro”, denunció el esposo de Ruth.

Esto causó indignación en la persona, que aseguró que no es la manera de trasladar a un paciente con covid-19, pues podría propagar el virus de manera exponencial, y más utilizando un sistema de transporte público, como lo es un taxi.

El hecho ocurrió en el hospital Simón Bolívar, y tras esto, el hombre habló con una persona que le prestó el vehículo para poder recoger a su esposa, a pesar de que él también es portador del covid-19.

“Se trató de buscar una ambulancia pero oscilaba entre los 180 mil a 240 mil pesos el costo. No teníamos plata y amablemente nos prestaron el carro, yo también soy positivo pero me tocó, resulte llevando a mi señora (…) me tocó después ir a buscar un sitio para desinfectar el carro y entregárselo a la dueña”, sostuvo para RCN Radio.