La dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud dio a conocer la ‘Vigilancia demográfica de la mortalidad por covid-19 en Colombia 2020’, con el que dan a conocer el análisis oficial de exceso de mortalidad por todas las causas y reclasificación de la mortalidad por covid-19.

Este informe da cuenta de los resultados preliminares del ejercicio de reclasificación de muertes relacionadas con COVID-19 registrados durante el año 2020 desde la primera semana de marzo de 2020 hasta el pasado 3 de enero. La búsqueda por términos diagnósticos en RUAF-ND arrojó un total de 65.042 defunciones relacionadas con COVID-19, de las cuales, 51.397 se reclasifican como muertes confirmados, y 13.645 como muertes probables o sospechosas.

La investigación ampliada de casos, produjo 12.909 autopsias verbales. La gráfica 9 compara la distribución de muertes confirmadas y sospechosas de COVID-19 registradas y reclasificadas con base en la verificación epidemiológica y demográfica, según el análisis oficial.

En la ciudad de Medellín, el inicio de la pandemia tuvo lugar más tarde que en el resto de las ciudades capitales. “En la semana 23 comenzó la aparición de casos y la transmisión local. Con la aparición de casos, también comenzaron los fallecimientos alcanzando el pico en la semana 31, con un 86% de muertes que exceden su promedio histórico, para luego descender paulatinamente durante las 8 semanas siguientes y volver a aumentar a un promedio semanal alrededor del 57% de exceso que se mantiene hasta la última semana de diciembre con una leve tendencia a un nuevo incremento. Cabe señalar que Medellín es uno de los municipios donde se observa el fuerte impacto de las fallas en el registro de defunciones en las primeras semanas del mes de diciembre”, de acuerdo con el documento.

Reclasificación de las defunciones por Covid-19:

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19 en marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia comenzó la vigilancia demográfica de la mortalidad para la verificación, análisis y reclasificación de muertes sospechosas y descartadas de COVID-19.

En primer término, se realiza una búsqueda periódica y la selección de casos de interés en el registro de defunciones del RUAF-ND. La búsqueda de casos se realiza con mas de 50 términos diagnósticos relacionados con COVID-19 usados por los médicos en los certificados de defunción. Esta selección se cruza con la base de confirmados reportados por el Instituto Nacional de Salud, asignando una categoría inicial de confirmados, sospechosos o probables con una macro en Excel, así:

• Confirmados son los casos que en la cadena causal certificada en el RUAF-ND incluyen términos diagnósticos relacionados directamente con COVID-19, Covid confirmado, prueba de laboratorio Covid positiva.

• Confirmados en el SIVIGILA sin diagnóstico COVID-19 en RUAF-ND son los casos confirmados reportados por el INS cuyas causas de defunción certificadas en RUAF-ND no se relacionan con COVID-19.

• Confirmados en el SIVIGILA sin certificado de defunción en RUAFND son los casos confirmados reportados por el INS que no se han registrado en el RUAF-ND.

• Sospechosos son los casos que en la cadena causal del certificado de defunción en el RUAFND refieren términos diagnósticos con palabras como sospechoso, probable, en estudio o en espera de resultados para

COVID-19 o coronavirus.

• Sospechoso sin diagnóstico COVID-19 son los casos reportados por las Entidades Territoriales que en el certificado de defunción en el RUAF-ND no cuentan con términos diagnósticos relacionados con COVID-19.

• Descartados son los casos que en la cadena causal del certificado de defunción en el RUAFND mencionan términos como prueba de laboratorio negativa, caso descartado o que al comparar el certificado con la descarga del día anterior ya no registran términos diagnósticos relacionados con COVID-19.

La información la dieron a conocer en un documento publicado por el Misterio de Salud de Colombia: Vigilancia demográfica de la mortalidad por covid-19 en Colombia 2020, el cual fue publicado el pasado 29 de enero de 2021.

Así serían los criterios de reclasificación de muertes por COVID-19: