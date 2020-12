Mintransporte propone aumentar aforo en los buses del 50 al 75%

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, sostuvo durante un evento, que hay un estudio hecho por la Unión Internacional de Transporte Público que indicó que los medios de transporte público no son grandes focos de contagio, y por eso pide aumentar el aforo, que actualmente está en el 50%, a un 75%.

Además, el estudio revelado por la funcionaria indica que los trayectos, normalmente son cortos y las personas, con los debidos métodos de bioseguridad, no deberían contagiarse, además, no existe evidencia clara de que no hay muchos contagios allí.

Orozco indicó que el estudio es una “evidencia clara que no teníamos en marzo y que a lo largo de la pandemia lo pudimos establecer”.

Este llamado lo hizo además pidiéndole compromiso a los operadores para que continúen con los mecanismos de desinfección y todas las medidas de bioseguridad.