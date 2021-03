Un lamentable caso de maltrato animal se reportó en los Llanos orientales del país, luego de que un tigrillo fuera atacado, al parecer, por cazadores furtivos.

Lea también: Jineth Bedoya le pidió a la CorteIDH el cierre de la cárcel La Modelo

Según lo han indicado algunos medios de la región, este animal ya lleva 72 horas recibiendo atención especializada, con el fin de salvarle la vida.

Salud del tigrillo está en riesgo

Sin embargo, pese a la atención, los médicos no son optimistas, pues aseguran que la evolución del animal no es favorable, y las lesiones le causaron parálisis en sus extremidades, y no ha tenido buena respuesta.

Para alimentarse, el tigrillo requiere de acompañamiento por medio de los veterinarios, lo que evidencia lo mal de su estado.