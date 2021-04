Leonardo DiCaprio está encantado con el hallazgo de nuevas especies de aves en Córdoba

El actor Leonardo DiCaprio, manifestó su felicidad a través de redes sociales, del hallazgo de nuevas especies de aves en el departamento de Córdoba (Colombia).

El famoso actor y ambientalista, resaltó la labor encabezada por la Sociedad Ornitológica de Córdoba, la Asociación Calidris (BirdLife en Colombia) y Parques Nacionales Naturales quienes han estado en la búsqueda por más de 11 días, de una de las 25 especies perdidas de Global Wildlife Conservation.

El reconocido actor de Hollywood trinó, «un equipo de expedición en busca de la cotorra Sinú encontró 30 especies de aves nuevas en Córdoba, Colombia. El periquito no era uno de ellos, pero las 238 especies que encontraron les ha dado la esperanza de que todavía pueda estar en algún lugar de los Andes. #Perdidas» (SIC).

An expedition team looking for the Sinú Parakeet found ~30 species of birds new to Córdoba in Colombia. The Parakeet wasn’t one of them, but the 238 species they did find has made them hopeful that it may still be somewhere in the Andes. #LostSpecies https://t.co/twLDXK0qTx

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) April 12, 2021