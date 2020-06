El Ministerio de Trabajo definió una serie de medidas que protegen a todas las personas que estén bajo la modalidad del teletrabajo por culpa de la pandemia, por lo que es importante que las conozca.

De todas las medidas, estas son las 10 más importantes, citadas por BLU Radio:

1. No cambias garantías laborales. Su relación contractual se mantiene intacta, duración, antigüedad, garantías laborales, sindicales y de seguridad social.

2. No le pueden tocar el salario. No se permiten reducciones de ingresos con el pretexto de que ya no va a la empresa.

3. Derecho al descanso. Técnicamente, derecho a la desconexión, a descansar, a recuperar fuerzas y despejarse, deben estar claramente estipulados en su horario laboral.

4. Intimidad y privacidad. No pueden transgredirse aspectos de la dignidad humana, no se permiten solicitudes, requerimientos, reuniones, por fuera del horario laboral, tampoco en días no laborales.

5. También obligaciones. Las normativas de sanciones disciplinarias, responsabilidades con las tareas, con el manual de trabajo y otras normas internas de la empresa también están vigentes en el teletrabajo.

6. Horas extras. Si le piden que haga tareas o una labor por fuera de su horario de trabajo, en días no laborales, tiene derecho al pago de sus horas extras.

7. No tareas adicionales. La empresa no puede encargarle oficios o funciones adicionales distintas a las que contempla su contrato laboral.

8. Chat y correo. Usted deberá atenderlos en su horario y días laborales acordados, pero la empresa debe evitar enviárselos en sus horas y días de descanso.

9. Su salud. Las ARL deberán mantener las mismas tareas de pedagogía, programas de salud laboral, y su empresa mantener el monitoreo de su salud y la de su familia, como lo ordenan los decretos de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

10. Auxilio de Internet. Si usted gana hasta dos salarios mínimos, tiene derecho a que le den el auxilio de Internet, por $102.000 al mes, en vez del subsidio de transporte (que seguramente no le están dando por estar trabajando desde la casa).

Teletrabajo, la opción de seguir con empleo en la pandemia

Y es que muchos sectores económicos tuvieron que frenar su operación por completo, sin embargo, algunas empresas, con funciones de oficina, encontraron la posibilidad de enviar a sus empleados a realizar teletrabajo desde su hogar, con el fin de seguir realizando labores para la compañía, y cuidar de la salud de los ciudadanos.

Si usted realiza teletrabajo, es importante que tenga muy presente estas recomendaciones.