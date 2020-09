“Me dice estudie vaga un hombre que a los 35 años es bachiller”: Cabal respondió a abucheos

Luego de un polémico video en el que un ciudadano le grita “estudie, vaga” a la congresista María Fernanda Cabal, quien se encontraba en uno de los CAI vandalizados de Bogotá, la senadora habló con Blu Radio sobre el hecho, y aseguró que quién le gritaba eso, es un bachiller a los 35 años.

En el medio radial, Cabal sostuvo que “llegaron estos muchachos a agredir a la Policía, a decirles que no servían. Fue desconocer el hecho del trabajo de la comunidad, llegó un momento que fue tan insoportable que yo les dije respeten, y eso dio pie para que empezaran a insultarme”.

La congresista sostuvo además que quién gritó eso al parecer es funcionario de la Alcaldía, y que subió el video a redes con el fin de promover su campaña política.

Sobre la frase, en la que le dijeron que estudiara, Cabal sentenció: “lo curioso es que me la saca el funcionario que es bachiller y tiene 35 años. Que no sea incoherente, uno con lo único que da confianza en su vida es con la coherencia, no se puede brincar de un lado para otro y no se puede juzgar a los demás de lo que usted carece”.

En contexto: EN VIDEO: “¡Estudie, vaga!” Vecinos que arreglaron un CAI echaron a Cabal cuando acudió a la reapertura