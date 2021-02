Desesperada, una madre se encadenó a una plaza de Bucaramanga, como sinónimo de protesta por causa de la decisión de una Comisaria de Familia, que obliga a su hija a visitar a su papá cada fin de semana cuando este se masturba delante de ella.

El aberrante hecho se dio a conocer luego de que la desesperada mujer relatara ante el medio ‘Girón sin corrupción’, que su otro hijo de 11 años, le había confesado que su papá se tocaba en la cama donde se acostaba con ellos mientras dormían.





Según la mujer, la respuesta por parte de la Comisaría de Familia frente al aberrante hecho, fue: “Me dice que eso es normal, que eso es una satisfacción del cuerpo. Como ella entrar a bañarse desnuda y que un niño la prevea. Entonces, ¿Dónde están los derechos de los niños?”, relató la mujer.

Además, dijo haberse sentido “atropellada” en la comisaria, pues la doctora que atendió su caso no solo le respondió de esta manera, sino que la hizo desalojar el lugar y “cerrar la puerta” para realizar la audiencia a solas y sin testigos.

“Obliga a la niña a que tiene que ir con su papá, y mi hija le dice: ‘Qué pena, doctora, yo no estoy dispuesta a ir con él, porque mi hermano relató unos hechos que él se masturbaba, y a mí me da miedo quedarme dormida y que me viole’”.

La madre relata que la comisaria presionó a su hija, y la amenazó para que fuera a quedarse con su papá, y que si no la hacía, “no iba a volver a ver nunca a la mamá” y le iba a quitar la custodia.

“Me toca entregarle la niña o me la quitan de por vida. Él no está negando que se masturba, porque lo reconoció ante la Fiscalía y ante la comisaría, pero se le aplaude la satisfacción sexual porque el cuerpo lo necesita, como dice la doctora”, comentó.

Una de las personas que se unió a este terrible caso, fue la conductora de noticias del Canal Uno, Mónica Rodríguez, quien a través de su cuenta de Twitter mencionó la historia de esta desesperada madre.