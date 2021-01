Luego de conocerse que la niña de tan solo 4 años -María Ángel Molina- fue encontrada muerta en la desembocadura del río Arma, el pasado miércoles 13 de enero, la madre de la menor contó detalles de lo que sucedió el día en el que el presunto homicida raptó a sus hijas y la atacó brutalmente.

En entrevista para Noticias Caracol, la madre de la menor afirmó que el sujeto con el que dice que llevaba una relación de amistad de casi un año, le prometió unos juguetes -de una bebé que se le había muerto- para sus dos hijas y que iba a llevárselos hasta Aguadas, Caldas.

El momento del brutal ataque que recibió la madre de María Ángel Molina

De acuerdo al relato de la mujer para el medio nombrado, el hombre la citó en una vivienda donde tenía guardados los juguetes y le dijo que le tenía que tapar los ojos porque también era una sorpresa para ella; cuando ya estaban en el lugar acordado, el hombre mandó a María Ángel a ver los juguetes y cuando la niña se devolvió a abrazar emocionada a su madre, dice que el sujeto “me cogió por detrás y me cortó, cuando me cortó, me tiró. Casi llegando al río Arma, él me tiró y me tiraba piedras y me dijo que él me quería matar a mí, yo le dije: bueno, está bien, máteme a mí, pero a mis niñas no me las toque”.

Finalmente la madre de la menor asesinada recalca que el hombre ya era conocido por su familia y pide a las autoridades entre lágrimas para el medio citado que: “me ayuden a saber porque me mató a mi niña y que me le den mucha, mucha cárcel, porque es que lo que me le hizo a mi niña, mi niña era muy noble, toda mi familia la quería mucho”. Debido a las fuertes golpizas que recibió, tuvo que ser sometida a cirugía plástica.

En contexto: ¡Lamentable! Encontraron sin vida a la menor María Ángel Molina que estaba desaparecida en Aguadas, Caldas

Recordemos que el presunto homicida de María Ángel y agresor de su madre, se encuentra tras las rejas y fue imputado por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y hurto calificado. El procesado aceptó los dos primeros cargos. La Fiscalía está a la espera de las valoraciones y el informe de necropsia de Medicina Legal para realizar una nueva imputación por el crimen.

Lea también: