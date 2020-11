¡Increíble! Por falla en videollamada juez dejó libre al asesino de jovencita en Cali

Atónita e indignada se encuentra la familia de Natalia Cortez y la ciudadanía de Cali, tras conocer que fue dejado en libertad el hombre que, presuntamente, mató a la joven en medio de un atraco.

Según fuentes judiciales de Cali, el sujeto fue dejado en libertad por vencimiento de términos, ya que no se pudo llevar a cabo la audiencia de legalización de la captura e imputación de cargos, todo por una falla técnica.

Blu Radio detalló que el juez tuvo problemas técnicos para adelantar la audiencia virtual y finalmente decidió dejar libre a este sujeto: “Por más de dos horas se demoró el juez en realizar la conexión para adelantar la audiencia”, dijo una fuente para este medio.

Al respecto, sus familiares han rechazado de forma rotunda que este sujeto se encuentre libre en las calles: “ No puede ser. Eso no me cabe en la cabeza, era un caso de prioridad. Tenían todas las pruebas y lo dejaron ir, es injusto”, dijo la tía de la joven para el medio ya citado.

“Ahora que informan que un juez emitió una nueva orden de captura, ¿para qué? A él lo capturaron tres minutos después de dispararle a mi sobrina. Fue capturado con el arma en la mano. ¿Qué más pruebas querían? ¡Dígame!”, aseveró.

La joven de 19 años de edad murió tras recibir un disparo en la cabeza, cuando fue víctima de un intento de robo.

Una jovencita fue asesinada de un disparo en la cabeza, por un ladrón que le quería robar el bolso