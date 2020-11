“Estoy supremamente estresado, tengo que realizar esta audiencia y al mismo tiempo cuidar a mi bebé”, juez estalló en plena audiencia

En medio de una audiencia virtual para formalizar las detenciones y demás resultados que tuvo un operativo de las autoridades de Bucaramanga, un juez de control de garantías sorprendió a todos al estallar en contra de la Policía, la fiscal y todos los presentes.

Según han explicado medios locales, se trató de un importante operativo en el cual fueron capturadas 19 personas de la banda criminal “Los Carritos”, quienes al parecer se dedicaban a la venta de estupefacientes en Bucaramanga.

La Fiscalía presentó a los 19 capturados y solicitó que a todos se les impusiera detención preventiva intramural, sin embargo, estas personas se encontraban en varias estaciones de la Policía por lo que al enlazarlos en la audiencia virtual, con los abogados, la fiscal y el juez, se presentaron problemas en la conexión, lo que colmó la paciencia del juez Rivero.

“Usted, señora Fiscal, es una gran persona, pero usted no está capacitada para venir a estas audiencias” le dijo el juez a la delegada del ente acusador al cuestionar que la diligencia no hubiera sido breve.

Luego, el juez, decidió arremeter en contra de los uniformados: “Los señores judiciales de Piedecuesta, me hacen el favor, cada vez que les dé una indicación obedecen, sino les vamos mandar investigar. ¡Porque eso sí, para agarrar a la gente con los taser, para torturarlos, para agarrarlos a pata en los CAI, para matarlos sí sirven! Pero para colaborar con estas audiencias no”, dijo el juez. Y agregó en tono de regaño: “¡Me hacen el favor y se ponen serios! Acá no están hablando ni con la mamá de ustedes ni con su papá, les habla un juez de la república y ustedes están obligados a seguir las indicaciones!”.

En otro momento el juez dijo que estaba siendo víctima de sobrecarga laboral: “Esta situación no puede seguir así. Hoy estoy supremamente cansado, he trabajado toda la semana, anoche fui objeto de acoso por parte del Centro de Servicios Judiciales, hoy me obligan a hacer una audiencia cuando no estoy de turno, y encima no me colaboran. No sé qué vamos a hacer pero si esta audiencia no se puede hacer vamos a terminar compulsando copias a todo el mundo”, dijo.

“Y dejó la constancia de que estoy supremamente estresado, estoy supremamente cansado porque a raíz del acoso laboral que me ha hecho el Centro de Servicios Judiciales tengo que realizar esta audiencia y al mismo tiempo cuidar a mi bebé!”