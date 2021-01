Un joven con síndrome de Down fue uno de los que sacó máximo puntaje en las Pruebas Saber. El joven que reside en La guajira consiguió 326 puntos, el puntaje más alto en el municipio de Distracción.

La historia de Édgar ha sido halagada tras mostrar que los sueños no tienen limites. Pero detrás de él hay una mamá dedicada y entregada. “Se le ha tratado como un niño normal, se le ha exigido, se le han colocado metas, y ante todo con mucho amor, cariño, comprensión. Él nunca ha sido visto como un niño diferente”, expresó Judith, mamá de Édgar.

Su madre estuvo hablando con Noticias Caracol, allí expresó con felicidad y orgullo lo que sintió al saber el puntaje de su hijo en las pruebas del Estado. “Lo que hice fue abrazarlo, llorar, llorar, llorar, y tenía la mente en blanco. Le decía: ‘hijo tienes que ser grande, demostrar que tú no eres eso, que vas a pasar barreras y tienes que acabar con el mundo antes de que el mundo acabe contigo. Tienes que ser grande’”, contó Judith.

Sus familiares y conocidos describen a Édgar como un líder. Además, quieres estudiar informática y educación física, pero no podrá estudiar este semestres porque no alcanzó a inscribirse. “Ya se le consiguió la beca de palabra, pero me gustaría, la fe mueve montañas y alguien puede solicitar que sea incluido en este semestre”, dijo la madre del joven.