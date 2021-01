Un joven falleció en medio de un operativo policial en la ciudad de Cali. El hecho fue corroborado por las autoridades.

Según los uniformados, la víctima se negó a que lo requisaran y saco un arma cortopunzante con la intención de agredirlos, fue entonces cuando los policías accionaron su arma de dotación en al menos tres oportunidades.

Frente a los hechos, el coronel Édgar Vega, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, dio su testimonio de cómo, según él, sucedieron los hechos que terminaron con la vida de Yilber Alos Cardona, de 28 años.

“Este hecho se presenta al momento de realizar un plan de control y disuasión en el sur de Cali. A la persona se le solicita para un registro y se torna violento. Él agrede a la patrulla con un arma punzocortante y los uniformados usan sus armas de dotación en defensa”, expresó el coronel.

Además, Vega aseguró que el hombre tenía anotaciones judiciales por dos delitos, y que el caso ya quedó en manos de la Fiscalía.

“Esta persona tiene antecedentes por lesiones agravadas contra servidor público y hurto. El CTI asumirá las diligencias correspondientes”, sostuvo.

Por otro lado, Kelly Ruiz, prima de Cardona, contó su versión de los hechos y aseguró que los uniformados no fueron atacados por su primo.

“Mi primo salió de su casa, muy cerca se encontró a los Policías y se rehusó a ser requisado y corrió. El Policía procede a darle un impacto de bala en el pie y luego vuelve a disparar y le da en el cuello. La comunidad se acerca, enfrenta a la Policía. Ellos les reclamaron; al lugar de los hechos llega su mamá y le reclama al uniformado”, narró la mujer.

“Él (policía) dice que cómo se va a dejar hacer algo y que mi primo tenía un destornillador. Al ver un video de seguridad se evidencia que nunca enfrentó a la Policía ni los agredió. Indigna porque no fue la mejor reacción, fue un error garrafal que acabó con la vida de mi primo. Esto no debe quedar impune, no quiero que ninguna otra familia pase por lo que estamos pasando nosotros”, concluyó Kelly.

Es de anotar que el hecho se presentó el pasado fin de semana.

Un joven fue asesinado por un policía el 11 de Enero en Cali , al parecer según versiones de la comunidad por negarse a una requisa, solicitamos a todo aquel que nos pueda ampliar la información por favor contactarnos 🙏🏽

Oponerse a requisa no da pena de muerte @PoliciaColombia ! pic.twitter.com/3oU3c1oXEN — Inti Asprilla (@intiasprilla) January 13, 2021

Lea también: ¡Tremendo cargamento! Incautaron 18 bultos con más de siete mil dosis de marihuana en el Meta