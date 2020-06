Cabezas de Iván Márquez y Jesús Santrich tienen precio de 10 millones de dólares desde este jueves

Se conoció que por las cabezas de Iván Márquez y Jesús Santrich, el departamento de Estado de EEUU está ofreciendo una jugosa recompensa.

Ambos son disidentes de Farc que abandonaron los acuerdos de paz con el Gobierno colombiano y volvieron a tomar armas.

Se especula que este par de guerrilleros – Iván Márquez y Jesús Santrich- se encuentren en territorio venezolano bajo la custodia del regimen venezolano.

Hoy, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció recompensas de hasta 10 millones de dólares cada una por información que conduzca al arresto y/o condena de Seuxis Hernández-Solarte, alias “Jesús Santrich”, y Luciano Marin Arango, también conocido como “Iván Márquez”. Ambos son ex altos dirigentes de las FARC que abandonaron el proceso de paz y tienen una larga historia de participación en actividades de narcotráfico, lo que resultó en sus acusaciones penales.

Estados Unidos valora su asociación con Colombia. Continuaremos con el fuerte intercambio de información entre Estados Unidos y Colombia y los esfuerzos de creación de capacidad que son esenciales para interrumpir y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región. También compartimos la preocupación de Colombia de que el régimen de Maduro esté brindando apoyo a grupos armados ilegales de Colombia.

Estas recompensas se ofrecen bajo el Programa de Recompensas de Estupefacientes (NRP) del Departamento de Estado. Más de 75 importantes narcotraficantes han sido llevados ante la justicia bajo el PNR desde que comenzó en 1986. El Departamento ha pagado más de 130 millones de dólares en recompensas por información que conduzca a esas aprehensiones.

DOS Offers $10M Rewards for Jesus Santrich and Ivan Marquez. Both are former senior leaders of the FARC who turned to drug trafficking rather than the peace process https://t.co/q6ZedQc4e4

— rebock (@BeckkBockk) June 18, 2020