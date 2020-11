Iota se convirtió en huracán categoría 1 y podría afectar a San Andrés y Providencia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) alertó que en las próximas horas que el huracán Iota continúa tomando fuerzas la mañana de este domingo.

El huracán podría tomar una categoría mayor y podría tener un impacto directo sobre la isla de Providencia, afectando directamente todo el archipiélago de San Andrés.

“El Huracán Iota continuará favoreciendo fuertes precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica a lo largo del litoral Caribe colombiano central y sus áreas costeras, además de los efectos de la fuerza del viento y la marea, se prevé que este sistema se continúe fortaleciendo”, informó Ideam.

La directora del Ideam, Yolanda González, indicó que Iota se convirtió en categoría 1 la madrugada de este domingo y se encuentra a 440 km de Providencia y a 480 km de San Andrés.

At this time of the morning on Sunday, November 15, the IOTA hurricane remains in category 1. With maximum winds of 130km / h. It continues moving west at a speed of 9 km. It is located 480 km from San Andrés and 440 km from Providencia. @NHC_Atlantic pic.twitter.com/dKoRt9Xac7

