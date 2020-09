Invías programó dos cierres temporales del túnel de La Línea por pruebas de inspección general a los sistemas

El Instituto Nacional de Vías -Invías- programó dos cierres temporales del recién inaugurado -túnel de La Línea- para llevar a cabo pruebas y revisión general de los sistemas electromecánicos para garantizar una operación óptima y funcionamiento seguro.

De acuerdo a medios locales, el primer cierre se realizará el próximo jueves 10 de septiembre entre las 6:00 a.m y las 10:00 a.m., y el segundo cierre será para el sábado 12 de septiembre entre las 0:00 horas y las 6:00 a.m.

Por lo anterior, estarán cerrados temporalmente los túneles Oso de Anteojos, Los Colibríes, Los Barranqueros y el Túnel de La Línea. Asimismo, queda prohibido el paso de todo tipo de vehículos desde el sector del peaje La Línea en el departamento del Quindío, durante las horas programadas.

“Con la puesta en marcha de la movilidad en la megaobra se iniciaron pruebas de iluminación, automatización, revisión de ventiladores y herramientas de emergencia para garantizar la operación del túnel lo que podría generar cierres cortos mientras se realizan las adecuaciones”, dice RCN citando a Invías.

Además, el Invías y las autoridades de Tránsito disponen y recomiendan a los conductores tomar vías alternas como la ruta Armenia-Pereira-Manizales-Alto de Letras-Fresno-Mariquita-Ibagué. Asimismo, se informó que la vía de Cajamarca hacia el Alto de La Línea está habilitada y que el cierre temporal es solo para Armenia–Ibagué.

Lea también:



¡5 millonarios hallazgos! Contraloría pone la lupa en La Guajira por presuntas irregularidades en proyectos financiados con recursos de regalías https://t.co/3OiH6s8x2I a través de @minuto30com — Minuto30.com (@minuto30com) September 9, 2020

¿Ya peló el cobre? Apenas se estrenó el túnel de La Línea y ya tuvo problemas con la iluminación