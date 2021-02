Imputan cargo de acto sexual violento al reconocido periodista Alberto Salcedo Ramos

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de acto sexual violento al periodista Alberto Salcedo Ramos, quien en redes sociales indicó que demostrará su inocencia.

El periodista es acusado por dos mujeres de haber cometido ese delito. Puntualmente, las denuncias provienen de Angie Castellanos y la periodista Alejandra Omaña.

Por esta situación, Ramos habló en su cuenta de Twitter que había sido citado por la Fiscalía, y que no aceptaría los cargos, como ocurrió, por lo que el proceso continuará.

«He sido convocado por la Fiscalía para mañana a una audiencia de imputación de cargos. Asistiré con el respeto que siempre le he profesado a la ley», dijo.

He sido convocado por la Fiscalía para mañana a una audiencia de imputación de cargos.Asistiré con el respeto que siempre le he profesado a la ley. No aceptaré cargos. En su debido momento me defenderé con la confianza de que mis pruebas son contundentes y resplandecerá la verdad

— Alberto Salcedo R (@SalcedoRamos) February 23, 2021