Un hombre de 48 años de edad, murió en plena calle de Barranquilla mientras esperaba una cita en una EPS.

Según RCN Radio, en diálogo con una familiar del hombre fallecido, este no recibió atención oportuna por la EPS y le dijeron que tenía que hacer fila, pero, al parecer, se desmayó y murió en el lugar, “mi papá tenía una cita a las 9:30 de la mañana, él era hipertenso y se medicaba todos los días. Desde las 7 de la mañana traje a mi papá a la EPS porque presentaba afectaciones respiratorias”.

De acuerdo a las declaraciones de esta mujer, al ver que se encontraba mal de salud, se lo llevó para la EPS y pidió que fuera atendido porque se encontraba agitado; pero ese momento no lo atendieron y “yo me devolví para ver como estaba, se me desmayó y se me murió entre los brazos”.

El hombre duró más de cuatro horas tendido en el suelo

Según el diálogo con la mujer, “son más de 4 horas aquí y nadie lo viene a recoger”, al parecer, las autoridades no lo pudieron recoger porque no contaba con acta de defunción, debido a las condiciones de los hechos.

Este hecho es materia de investigación.

