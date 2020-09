“Hay que aprender de la vida”: Entre lágrimas, uno de los pocos sobrevivientes de explosión en Tasajera

Pese a que más de 40 personas perdieron la vida en la explosión de un camión cisterna en Tasajera, uno de los sobrevivientes fue dado de alta el pasado viernes, en Valledupar, más de dos meses después del siniestro, y entre lágrimas recordó a las víctimas, y sostuvo que la vida le dejó una gran enseñanza.

En diálogo con Noticias Caracol, Elioned Ayala López, de 32 años, contó detalles de lo que sintió cuando todo ocurrió: “Sentí angustia, cuando me veía los brazos quemados le pedía a Dios. Auxilié a dos compañeros que estaban ahí, que me pedían auxilio, que me decían que los ayudara, que no los dejara morir y ahí como pude los ayudé”, dijo, entre lágrimas.

Además comentó que su vida se partió en dos, y además se refirió a la práctica que casi acaba con su vida: “No me da pena decir: nosotros cuando se voltea un carro cogemos si se puede coger, si no, no”.

Por último, señaló que lo sucedido es un claro mensaje de la vida, para no continuar con esa práctica: “no vayamos más a los accidentes, hay que aprender de la vida y este es un mensaje, una enseñanza”

