Gobierno afirma que el ELN sigue secuestrando ciudadanos, así como responsabiliza al grupo armado del secuestro del Concejal Fermiliano Meneses en el Cauca.

El fin de semana fue secuestrado el Concejal de Argelia, Cauca, Fermiliano Meneses, algunos habitantes de la localidad hablan de la posibilidad de que el líder social habría sido asesinado.

Sin embargo, desde este mismo departamento, el Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, declaró en nombre del Gobierno Nacional, que el Concejal fue secuestrado por el ELN y que aún no se sabe nada de él, “Aun no conocemos el destino del Concejal y por tanto si el ELN tiene verdadera voluntad de paz debe cumplir las condiciones especificadas por el Presidente de la Republica: terminar con el secuestro, entregar a todos los secuestrados y cesar las acciones criminales”.

El Comisionado como vocero del Gobierno Nacional, reiteró que el ELN no tiene voluntad de paz, “hoy con estos actos como este secuestro del Concejal en Argelia demuestra que no tienen voluntad de paz. La voluntad de paz se manifiesta con hechos concretos aquí en Colombia y no con discursos desde La Habana”.

Por su parte, el Secretario de Gobierno del Cauca dijo que desde la Gobernación, se ofrecen cinco millones de pesos a quien de información que ayude a localizar al Concejal.

"Quiero denunciar públicamente que el ELN secuestró y al parecer, asesinó, al concejal del partido Liberal en Argelia, Cauca, Fermiliano Meneses. La voluntad de paz se expresa con hechos concretos en Colombia, no con discursos desde Cuba". @ComisionadoPaz pic.twitter.com/NSOvdgKa08 — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) January 18, 2021

“Quien dinamitó cualquier posibilidad de diálogo con el ELN fue el propio ELN con el asesinato de los 22 cadetes de la Escuela General Santander. Ellos son los culpables si no hay avances en un proceso de paz”, Miguel Ceballos, Alto @ComisionadoPaz pic.twitter.com/LXnOxvzTMo — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) January 18, 2021