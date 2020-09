La Fiscalía adelanta las investigaciones para esclarecer el ataque del que fue víctima una comisión de policía judicial integrada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), miembros de la Sijín y del Ejército, el pasado 5 de septiembre en el sector Las Piscinas de la vereda Minas Blancas, en San Vicente del Caguán, Caquetá.

El direccionamiento estratégico del Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado, se desplazó a Florencia para conocer la información de primera mano y se pronunció sobre estos lamentables hechos.

“Hoy, aquí en Florencia, acompaño a estos estos valientes hombres del CTI, que con su trabajo luchan incansablemente por hacer justicia en el país. No nos van a asustar, no nos van a hacer desistir de nuestro firme y efectivo trabajo contra las bandas criminales. La Fiscalía General de la Nación es una institución fuerte que no se deja amedrentar, continuamos adelante con firmeza y dignidad. Más de 23 mil funcionarios hacen parte de esta institución, hombres y mujeres comprometidos con la justicia. Si atacan a uno, nos atacan a todos”, puntualizó el Fiscal Barbosa.

De acuerdo con la información obtenida de manera preliminar, la comisión se desplazó a ese sitio para realizar la inspección a cadáver de una persona que se encontraba sobre la vía y, cuando regresaba a la cabecera municipal de San Vicente, fue hostigada con ráfagas de fusil y lanzamiento de granadas.

