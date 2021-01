Un sorprendente hallazgo se dio este domingo en el barrio El Bosque, en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla, donde un reciclador halló un feto de seis meses de gestación en una caja de cartón abandonada en un basurero.

El hombre halló encontró al feto envuelto en un trapo, el cual aún estaba unido a la placenta con el cordón umbilical y rodeado de insectos.

De acuerdo con las autoridades, cuando el reciclador notó la situación, alertó a la comunidad quienes posteriormente dieron aviso a la Policía.

Los uniformados hicieron presencia en e lugar, junto con las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes pudieron determinar que el feto tenía 6 meses de gestación.

Al respecto, la comunidad se encuentra indignada frente al macabro hecho y pide justicia a las autoridades.

“La persona que hizo esto no debe ser perdonada por la justicia. Queremos que encuentren a la madre de esta criatura y responda por lo que hizo. Si no quiere tener hijos, fácilmente podía adoptarlo pero no tiene porqué quitarle la vida a un ser que está creciendo dentro de ella. No tiene perdón de Dios lo que pasó “, dijo una de las vecinas del sector.

Por su parte, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el hallazgo de la madre responsable del hecho.

