Este lunes se marcó un hito histórico en el país, luego de la llegada de las primeras dosis de la vacuna contra el covid-19, y desde Pfizer, farmacéutica que trajo las primeras dosis, enviaron un mensaje al país.

Según lo indicó Ana Dolores Román, la gerente general de la empresa para Colombia y Venezuela, “nos enorgullece poder suministrar las primeras dosis de nuestra vacuna contra el covid-19 a los Colombianos. El desarrollo de esta vacuna es producto del compromiso, esfuerzo y dedicación de nuestro grupo de científicos”.

Además, la gerente fue más allá y felicitó al gobierno nacional por el plan de vacunación que se lleva a cabo en el país, y con el que se espera lograr la inmunidad de rebaño al menos en un año, esperando vacunar al 70% de los habitantes.

Por último, indicaron que esperan que su vacuna se reparta de forma equitativa por todo el mundo, y que con su aporte se logre acabar con una pandemia que golpeó fuertemente al mundo entero.

Este es el mensaje de la gerente de la farmacéutica:

La vacunación masiva y la reactivación segura deben ser un propósito nacional en este 2021 y no es momento para diferencias. La llegada de las vacunas no significa que la pandemia se fue; no podemos bajar la guardia y debemos usar tapabocas, distanciamiento y no aglomeraciones. pic.twitter.com/NmBJYvXRdA

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) February 15, 2021