Exministro Arias tendrá derecho a impugnar su condena, pero no quedará en libertad: Corte Constitucional

Después de que este jueves se confirmara la aprobación de la tutela con la que el exministro Andrés Felipe Arias pidió que se le permita interponer un recurso contra el fallo en su contra, la Corte Constitucional hizo un pronunciamiento oficial.

El magistrado Alberto Rojas Ríos, presidente del alto tribunal, se pronunció sobre esta decisión para explicar que después de un largo debate se le concedió a Arias el derecho a que impugne su fallo condenatorio, pero seguirá preso en la Escuela de Caballería, en Bogotá.

“La impugnación será devolutiva, lo que quiere decir que la sentencia condenatoria seguirá surtiendo sus efectos, hasta tanto se resuelva la impugnación que él proponga”, aseguró el magistrado sobre este caso del exministro de Agricultura.

Según el magistrado, la Corte solo permitió la impugnación, lo que no representa que Arias quede en libertad ya que en principio no se está tumbando el fallo condenatorio en su contra, lo que significa que abrir este proceso no suspende la condena de 17 años y 5 meses que está pagando.

Cabe resaltar que el exministro fue condenado a más de 17 años de cárcel por adjudicación irregular de contratos y por peculado, en el caso de Agro Ingreso Seguro (AIS), además lo multaron por 25 mil millones de pesos, añadiéndole a esto una inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo.