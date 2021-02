Una joven fue víctima de una golpiza en la cara que le propinó su expareja sentimental, la mujer le habría pedido que se colocara el tapabocas para evitar el contagio del Covid-19. Por estas lesiones recibió incapacitada por una semana.

La mujer identificada como Lady fue víctima de una brutal agresión en una calle de Bucaramanga por parte, según ella, de su excompañero sentimental. Hablando con Noticias Caracol, Lady expresó: “le exijo que se ponga el tapabocas y, posterior a ello, recibo un golpe brutal. Me tira al piso, me da golpes en la cara, me dan siete días de incapacidad”.

Luego de que recibiera amenazas, la víctima aseguró: “Él se encuentra en la estación sur, en Real de Minas. Mi temor es que no haya celeridad, es la hora y no hay fecha alguna para que se inicie la audiencia de fallo”, por lo que teme que el hombre quede en libertad.