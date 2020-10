11 instituciones colombianas están entre las mejores universidades del mundo, de acuerdo con la firma QS Quacquarelli Symonds que publicó World University Rankings.

La lista que sale anualmente le da reconocimiento a las mejores 1.000 universidades, una de las que salió fue la Universidad del Norte: la institución fue mencionada el año pasado en el top.

La universidad colombiana que tiene más puntaje fue la Universidad de los Andes, seguido de la Universidad Nacional en el lugar 259, mientras que la Universidad Javeriana quedó en el 426.

Estas son las mejores universidades de Colombia:

1. Universidad de los Andes Colombia (227)

2. Universidad Nacional de Colombia (259)

3. Pontificia Universidad Javeriana (426)

4. Universidad Externado de Colombia (561-570)

5. Universidad de Antioquia (651-700)

6. Universidad Icesi (651-700)

7. Universidad Pontificia Bolivariana (651-700)

8. Universidad de La Sabana (751-800)

9. Universidad del Rosario (751-800)

10. Universidad del Valle (801-1000)

11. Universidad Eafit (801-1000)

Lea también: Nobel de Química 2020 por rescribir el código de la vida con herramienta genética

A nivel mundial:

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT), Estados Unidos

2. Stanford University, Estados Unidos

3. Harvard University, Estados Unidos

4. California Institute of Technology (Caltech), Estados Unidos

5. University of Oxford, Reino Unido

6. ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology), Suiza

7. University of Cambridge, Reino Unido

8. Imperial College London, Reino Unido

9. University of Chicago, Estados Unidos

10. UCL (University College London), Reino Unido

10 mejores de América Latina:

1. Universidad de Buenos Aires (AR-66)

2. Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) (MX-100)

3. Universidade de São Paulo (USP) (BR-115)

4. Pontificia Universidad Católica de Chile (CL-121)

5. Tecnológico de Monterrey (ITESM) (MX-155)

6. Universidad de Chile (CL-180)

7. Universidad de los Andes (CO-227)

8. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) (BR-233)

9. Universidad Nacional de Colombia (CO-259)

10. Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA) (AR-326)