“Es un niño, y necesita ayuda psicológica”: Hermano de soldado que disparó a Juliana Giraldo

Luego de que se conociera la muerte de Juliana Giraldo, a manos de un soldado del Ejército que le disparó, el hermano del acusado habló con Noticias Uno, y aseguró que su familiar necesita ayuda psicológica, que le ha dado muy duro la situación y que “es un niño”.

En la entrevista, el hombre pidió, en primer lugar, la reserva de su identidad por seguridad, y luego aseguró que su hermano estaba muy afectado y que ha intentado quitarse la vida.

“Me dice que alcanzó a ver a esa persona y tiene ese reflejo de ella que no lo deja en paz, no lo deja dormir. Me ha dicho que tampoco se está alimentando bien. Estamos pidiendo acompañamiento de un psicólogo”, indicó.

Tras esto, el soldado habló con su hermano y le dijo que estaba metido en un problema y que por ello “intentó quitarse la vida. No hacía sino llorar y estaba desesperado”.

Sobre su hermano, como tal, habló bien: “Es un buen muchacho que decidió irse a prestar su servicio militar, estaba muy contento porque estaba a muy pocos días de que eso terminara. Está asustado, está temeroso. Él es un niño, tiene 19 años y está empezando a vivir”,finalizó.