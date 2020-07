🗣️”Las EPS a quienes hoy denunciamos penalmente, no cumplen el objetivo para lo cual están diseñadas. No saben el perfil epidemiológico de la población que están atendiendo y no entregan oportunamente las pruebas”, @JorgeIvanOspina, alcalde de Cali.#CaliUnidaPorLaVida 💙 ❤️ 💚 pic.twitter.com/JMUBNTZuBz

— Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) July 27, 2020