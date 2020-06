‘Epa Colombia’ confesó que ha intentado suicidarse, y explicó el por qué

En diálogo con la revisa Semana, Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, confesó que ha intentado suicidarse debido al matoneo que ha sufrido recientemente.

En la entrevista, la mujer sostuvo que se ha sentido muy juzgada por las personas, desde la situación que ocurrió con el Transmilenio, y aunque ha ofrecido disculpas, continúa sintiendo ese rechazo.

“Yo he intentado suicidarme por todos esos comentarios, Vicky”, indicó Epa Colombia a la periodista Vicky Dávila, mientras aseguró que la agresión no solo era verbal, sino física.

Epa Colombia denuncia que también se le metieron con el negocio

“No solamente han atentado contra mi vida, sino contra la vida de la peluquería. Por donde ando me graban, me tiran piedras. Entonces, eso me bajoneó”, añadió.

