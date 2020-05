Enviaron a la cárcel a los presuntos responsables del crimen de un padre y su hija en Cali durante un falso allanamiento

Un juez de garantías envió a la cárcel a dos hombres investigados como presuntos autores materiales del crimen de un padre de familia y su hija, durante un falso allanamiento a su residencia en la ciudad de Cali.

El hecho que habría ocurrido el pasado 7 de abril de 2020, dentro de la vivienda que ocupaban, en el oriente de la ciudad, donde murió Luis C. C. M. y Mayerlin A. C. R., quien era enfermera de profesión.

El juez penal avaló la imputación de cargos de la Fiscalía en contra de Andrés F. T., alias La Bruja, y Olegario U. C., alias Olegario, como presuntos autores materiales de los delitos de homicidio agravado en concurso con tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, accesorios, partes, y municiones, los cuales no fueron aceptados.

De acuerdo con la investigación, a la residencia de la familia Cruz llegaron 4 hombres armados, al parecer vestidos con prendas de la Policía Nacional y haciéndose pasar por integrantes de la institución, para realizar un supuesto allanamiento y exigir dinero.

Dentro de la residencia, al parecer, Luis C. se negó a las exigencias, por lo que uno de los hombres lo habría atacado con un arma de fuego, provocándole la muerte. Ante la reacción de la hija, los presuntos agresores también le habrían disparado.

Alias La Bruja y Olegario fueron capturados por servidores del CTI y unidades de la Sijin de la Policía Metropolitana.

La Fiscalía Seccional estableció durante la investigación que los dos asegurados son presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al hurto a residencias en sectores de estratos altos de esta ciudad.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.