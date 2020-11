EN VIDEO: ¡Qué ‘oso’! Un agente de tránsito se fue a los puños con un ciudadano en plena calle

En redes sociales circula un video en que se observa el momento en el que un agente de tránsito se enfrenta en una violenta riña con un ciudadano.

Los hechos se registraron el pasado 21 de noviembre en una concurrida vía de Neiva.

La situación se inició cuando el funcionario detuvo a un motociclista que hablaba por celular mientras conducía, sin embargo, el ciudadano no acató la señal del guarda.

“El señor agente de tránsito me sale a la mitad de la calle a hacerme el pare. Yo le hago el quite y es cuando él me hace caer. Yo me paro furioso, le tiró el casco (…) estoy saliendo para irme cuando el de tránsito sale, me persigue provocándome otra vez a pelear y es cuando saca el taser y me agrede la oreja”, dijo el motociclista para Noticias Caracol.

Por su parte, el uniformado aseguró que fue el ciudadano quien fue grosero con él: “Nosotros también somos personas, también sentimos, tenemos familia que nos esperen casa, entonces por favor invitarlos a que nos tengan un poco de paciencia con estos requerimientos”.