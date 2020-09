EN VIDEO: ¡No vaya a dar papaya! Vea estos ladrones ya cómo están robando, antes que se activen las alarmas del carro

En redes sociales circula una denuncia ciudadana que muestra el momento en el que unos sujetos cometieron un robo en la ciudad de Cali, con una modalidad no tan conocida por el momento.

En el video se observa cómo dos sujetos a bordo de una motocicleta, llegaron hasta un estacionamiento de carros y rondan los vehículos.

Cuando uno de los ladrones se da cuenta que una camioneta llega al sitio, se acerca disimulando y cuando el conductor de esta se baja- y antes de que se active la alarma-, en cuestión de segundos abre la puerta.

Luego se ve cuando ya no está el dueño del carro en la imagen y en cuestión de segundos el sujeto abre el carro y se lleva un maletín al interior.

El video fue publicado por la ciudadanía para alertar a las personas de no quitar la vista de sus carros, hasta estar completamente seguros que la alarma se activó.

comparto video de robo en carulla el día de hoy, para que por favor no se alejen de su carro hasta que no esté asegurado totalmente, no esperen que la alarma del carro se active sola @PoliciaCali pic.twitter.com/8WfBnYR5V5

— Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) September 2, 2020