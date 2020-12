EN VIDEO: ¡La salvaron! Policías lograron detener a una mujer que se quería lanzar de un puente

En redes sociales circula un video en el que se observa el momento en el que unos uniformados salvan a una mujer que pretendía lanzarse desde el puente Pumarejo, en Barranquilla.

En el video se puede observar el momento en el que uno de los uniformados agarra a la mujer, mientras otros le piden angustiosamente que no se tire.

“Tengo una fundación de animales y nadie me quiere ayudar. No tengo empleo. Tengo muchos problemas económicos con mi fundación; mis animales necesitan alimentos y no me quieren ayudar”, dijo la mujer llorando cuando le preguntaron porque se quería quitar la vida.

Aunque en el video no quedó registrado el final de la angustiosa escena, medios locales aseguran que la mujer cedió y con ayuda de los policías se puso a salvo. Luego recibió atención médica y psicológica.