EN VIDEO: ¡Como un niño chiquito! Alcalde de La Calera estaba pidiendo una camioneta de $250 millones para su movilidad

Tremenda polémica se armó tras conocerse que el alcalde de La Calera, Cundinamarca, estaba solicitando la compra de una camioneta de 250 millones de pesos para su movilidad.

En redes sociales se conocieron los audios en los que el alcalde asegura que el necesita movilizarse en un carro nuevo: “yo elijo en qué carro me muevo, no me voy a movilizar en un Renault 4”, decía en videos.

Pese a los audios, el alcalde manifestó para Caracol Noticias que esa solicitud fue realizada en el mes de febrero, cuando no se presentaba la crisis por la pandemia.

De igual forma, aseguró que la camioneta no se compró ni se va a cobrar en un futuro próximo, ya que la Gobernación de Cundinamarca, entregó dos vehículos al municipio.

Al final el Alcalde se mantiene en comprar el carro por "razones de seguridad" y porque todos los alcaldes del país lo tienen, y hay que agradecerle porque el carro lo dejara en 2023 pic.twitter.com/3bQdL2YWXZ — Santiago Niño Nova (@maknua123) August 16, 2020