Tras evaluar el comportamiento de la pandemia en Cartagena, el presidente Iván Duque anunció que el Gobierno decidió aumentar el cerco epidemiológico en la ciudad para contener el Covid-19 y le hizo un llamado de atención a sus habitatnes

“Decidimos aumentar el cerco epidemiológico en aquellos lugares (de Cartagena) donde se han identificado focos, y se han tomado decisiones muy claras frente al cierre de lo que se conoce como el Mercado de Bazurto, donde tenemos un foco importante de contagio”, planteó Duque.

Además, el mandatario anunció que se designó a un coordinador jefe del Ministerio de Salud, que actuará como un enlace para evaluar de manera permanente los indicadores que se registren en la ciudad sobre el covid-19, según recomendaciones del comité de expertos.

En ese contexto, el jefe de Estado llamó la atención sobre la necesidad de que se fortalezca la disciplina ciudadana en Cartagena, en el sentido de que no se están respetando las normas de distanciamiento social.

“En la ciudad de Cartagena, en muchos barrios, hemos visto comportamientos de ciudadanos que no se están tomando las medidas de distanciamiento, el uso del tapabocas (…) No podemos tener excusas; aquí nadie puede tener una excusa para no usar el tapabocas con la protección o el distanciamiento social”, aseguró el presidente.