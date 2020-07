En las últimas horas se viralizó un caso de estafa que conmovió al municipio de Palmira, Valle del Cauca, donde un señor de 70 años de edad fue engañado con el pago de dos días de trabajo por los que le dieron bolívares diciéndole que eran dólares.

El adulto mayor víctima de esta estafa fue identificado inicialmente como ‘don Ricardo’, quien conmovió al hombre que lo atendió en la casa de cambio donde fue a llevar lo que pensó eran dólares por dos días de trabajo y resultó siendo moneda venezolana devaluada.

Según el hombre que lo atendió en la casa de cambio, a don Ricardo le dieron 5 mil bolívares y cuando se acercó a cambiarlos manifestó lo satisfacción por tener dólares sin saber que estos billetes que tenía en sus manos al cambiarlos equivalían a menos de 100 pesos colombianos.

Estafadores se aprovecharon de ‘don Ricardo’:

“La cara de decepción de don Ricardo me arrugó el corazón, don Ricardo después de un silencio me pide el favor de que le informe cuánto puede valer el monto que el me había pasado, ($5000bs) lo que equivaldría según los datos de hoy a una suma de 76,08 pesos colombianos”, aseguró el hombre en redes sociales.

Tras escuchar que fue estafado por trabajar dos días cortando caña, en medio de su desconsuelo dijo que este dinero era para comprar comida para poder sobrevivir y se fue del lugar, causando gran frustración en el hombre de la casa de cambio.

Él logró tomarle una foto a ‘don Ricardo’ e hizo viral su historia en redes sociales, con la gran sorpresa de que la ciudadanía y la Alcaldía de Palmira lograron localizarlo y acudir para acompañarlo y entregarle ayudas, aclarando que se llamaba realmente don Humberto y no Ricardo.

Esta historia que causó indignación en redes causó un movimiento de personas en el municipio de Palmira, que logró dar con el paradero del adulto mayor desamparado de quien se aprovecharon pagándole con moneda devaluada aprovechando su inocencia.



¡Encontramos a don Ricardo! Solo que él no se llama así: se llama Humberto, y afortunadamente está bien de salud. Desde la @AlcaldiaPalmira le daremos el apoyo institucional necesario. Agradezco su solidaridad con don Humberto y con todos los que están pasando un mal rato. pic.twitter.com/jvIBUlh5KP — Óscar Escobar (@SoyOscarEscobar) July 29, 2020

