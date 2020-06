Después de que en los últimos días una joven de 19 años de edad denunciara que su novio DJ le propinó una brutal golpiza, se conoció que el presunto agresor a través de sus redes sociales estaría amenazando con suicidarse.

El hombre fue denunciado públicamente por la joven Sharon Hernández Zarta, quien llegó a la capital tolimense a visitar a su familia y no pudo volver a su país de residencia, Islandia, debido a la pandemia del coronavirus que le impidió salir del país.

El DJ dio polémicas palabras en sus redes:

A través de su Facebook, el DJ hizo varias publicaciones en las que estaría planteando la posibilidad de al parecer quitarse la vida, lo que generó preocupación en algunos, debido al calibre de sus palabras.

“Aquí todo el mundo me quiere ver arder, pues vamos a ver si les cumplo el deseo, estoy seguro que eso los volverá mejores personas y podrán seguir felices en este cagad***, y a Estefanía le volverá la tranquilidad que supuestamente le quité, al saber que por sus caprichos voy a partir de este mundo, espero que se haga justicia, aunque no esté para verlo, felicidades a los que solo porque no me quedé callado, me juzgaron”, aseguró el DJ.

Cabe resaltar que la joven le contó a los medios de comunicación que su pareja, el reconocido DJ local, la tomó del pelo, la arrastró por un pasillo y le propinó una serie de golpes que le dejó hematomas en diferentes partes del cuerpo.



Sharon denuncia el maltrato físico y sicólogico por parte de su expareja Andrés Felipe Matallana.

Es aterrador leerla, como dice ella, es un milagro que esté viva después de todo lo que vivió 💔😢 quiere que todos conozcamos su historia.

Lo tomé de su IG. pic.twitter.com/BRQwRE2b8x — La Diana, Sumercé 💚⚡ (@DianaSumerce) May 31, 2020

