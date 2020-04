¡Disciplina y compromiso! El Ministerio de Salud pide a la ciudadanía responsabilidad para combatir el Covid- 19

El Ministerio de Salud de Colombia hizo un nuevo llamado para que la comunidad asuma el compromiso de quedarse en casa para combatir de forma efectiva los contagios de Covid- 19 en el país.

El ministerio manifestó que la responsabilidad debe ser asumida tanto por el Gobierno Nacional como de la comunidad ya que si estos últimos no atacan las diferentes estrategias que se estarán implementando a lo largo de este año, no se podrá superar la contingencia.

“Evidentemente sino hay una disciplina social, no se va a lograr los efectos que queremos. A mí me da mucho temor de que nosotros que somos latinos, y tenemos una visión mucho más relajada de la vida, podemos tener mayores dificultades. Si no somos conscientes del riesgo, el peligro que enfrentamos vamos a asumir consecuencias complejas”, dijo Fernando Ruíz, ministro de Salud.

El ministro reiteró que entre abril y junio se prevé el pico epidemiológico de enfermedades respiratorias, por lo que se necesita mucha disciplina por parte de la comunidad para que la situación no se salga de control.