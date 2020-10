La Fiscalía General de la Nación, Seccional Cali, detalló que logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en contra de tres presuntos integrantes de la banda delincuencial denominada ‘Casa en el aire’, dedicada a la estafa.

Según la Fiscalía, se trata de F.A. Gámez Daza, quien fue enviado a la cárcel; T.T. Muñoz y A.C. López Sánchez, a las cuales el juez les dictó medida de aseguramiento domiciliaria, señalados de estafar a más de 30 personas vendiendo falsos remates de viviendas.

“En audiencias concentradas, la Fiscalía les imputó cargos por como presuntos autores materiales de concierto para delinquir agravado y estafa agravada modalidad masa, delitos que ninguno aceptó”, detalló el ente investigador.

En ese contexto se conoció que a través de la empresa Inmobiliaria y Constructora Sion SAS., creada en agosto de 2014 en Barranquilla y que tenía sedes en diferentes ciudades, una de ellas en Cali, al parecer ofrecían a sus víctimas la venta de inmuebles, que se encontraban vinculados en procesos en distintos juzgados, pendientes de ser rematados.

Tras esto, los afectados escogían el bien inmueble de su interés y llegaban a un acuerdo con los representantes de la inmobiliaria para cancelar el 50% del valor del mismo, con el propósito de que inmobiliaria y constructora Sion pudiera postularse en los remates o solicitar la cesión de los créditos hipotecarios que recaían sobre ellos.

“Los clientes suscribían un contrato de mandato, el cual era enviado a Barranquilla para ser firmado por el representante legal de la empresa, F.A. Gámez. En este contrato la inmobiliaria supuestamente gestionaba la adquisición de los bienes sujetos a remate o la cesión de derechos de crédito”, resaltó la Fiscalía

El ente investigador aclaró que sus funcionarios pudieron establecer varias irregularidades:

1. En algunos casos, los inmuebles no existían.

2. En otros casos nunca tuvieron demandas ante juzgados, estando libres de gravamen alguno.

3. Si bien unos bienes tenían demandas en algunos juzgados civiles, los imputados al parecer no se inscribieron para los remates o no solicitaron la cesión de créditos.

Durante las indagaciones, los investigadores del CTI lograron asociar 32 casos de personas que resultaron estafadas por la banda Casa en el aire, 17 de ellas en Cali y las restantes en ciudades como Barranquilla, Montería y Bogotá. El ente acusador determinó que solo en la capital vallecaucana el monto de la estafa ascendió a $1.878’340.000 y, contando las otras zonas, alcanzaría los $3.000’000.000.

Los asegurados fueron capturados este 29 de septiembre durante operativos de registro y allanamiento a la sede de la Inmobiliaria y Constructora Sion SAS, por servidores del CTI Seccional Cali, adscritos al Grupo de Casos Priorizados.

Las investigaciones incluyeron actividades como interceptación de llamadas telefónicas, inspecciones a lugares y procesos, búsquedas en bases de datos, entrevistas a las víctimas, reconocimientos fotográficos, entre otros.