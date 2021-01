José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch-HRW-, dio a conocer un informe de derechos humanos durante el 2020, y vio con preocupación la situación de Colombia, pues asegura que no se está actuando con vehemencia para acabar con la violencia.

Según lo indicó Vivianco, la situación es crítica, porque por ejemplo hay documentados “abusos, los hemos tratado al más alto nivel con el Gobierno, sin embargo, lo que es muy frustrante es no poder constatar que el Gobierno de Colombia esté implementando políticas y medidas concretas en el terreno”.

Derechos humanos no se consiguen solo con fuerza pública, indican

“La respuesta hasta ahora del gobierno es fundamentalmente militar, el despliegue de tropas militares, pero obviamente eso no alcanza y no es suficiente si no va acompañado de esfuerzos para fortalecer la justicia, el acceso a la justicia, si no hay presencia de la Fiscalía, del CTI, si no hay capacidad de investigación”, añadió, sobre la situación de los derechos humanos.

Por tal motivo, fue categórico al afirmar que “donde fallan las investigaciones es en la identificación de quienes están detrás de los crímenes, se sabe que uno levanta una piedra y sale un sicario, y si la Fiscalía está dedicada a identificar sicarios y a capturarlos, no es suficiente, no se hacen esfuerzos para que se apunten a las cabecillas y a los que están detrás de los asesinatos”.