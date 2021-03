Denuncian que el Ejército mató a un campesino en medio de ataques al Clan del Golfo, en el sur de Bolívar

La comunidad de Montes de María, al sur de Bolívar, denunció que en las últimas horas se registró un falso positivo en medio de los combates que adelantaba el Ejército Nacional contra integrantes del Clan del Golfo.

Según aseguró el coordinador general del Proceso Pacífico de Reconciliación de la Alta Montaña del Carmen de Bolívar, el líder social Jorge Montes, un campesino de 82 años de edad, fue asesinado por las autoridades.

“Queremos acciones ya, que se esclarezcan los hechos, y que no se comiencen a gestar falsos positivos para hacer pasar a los campesinos muertos como personas dadas de baja en combate”, dijo.

“No podemos hablar de las otras dos personas que se mencionan porque realmente esos alias no los conocemos, pero del señor Orlando Mesa Fernández damos fe, que era un campesino trabajador, nativo de la región”, aseguró Montes al referirse por hombres dados de baja anunciados por el Ejército.

Sobre cómo se registraron los hechos, manifestó que: “No tenemos claridad, pero los habitantes de la comunidad manifiestan que no hubo enfrentamientos, que fueron tiros desde un helicóptero y afectaron a las personas que estaban en la vivienda”, puntualizó.

De acuerdo a Jorge Montes, otro joven de 15 años resultó herido y fue trasladado vía área por la Fuerza Pública para ser atendido en el Hospital del Carmen de Bolívar.

“Desde las Fuerzas del Estado no se está respetando el derecho internacional humanitario, no se están respetando los derechos humanos, no es posible que empecemos a generar muertes por atacar a estructuras al margen de la ley, asesinando campesinos”, afirmó.

Jorge Montes Hernández, coordinador del proceso pacífico de reconciliación e integración de la Alta Montaña del Carmen de Bolívar, denuncia que el Ejercito realizó ayer un bombardeo en la zona rural de Guamanga sin el debido cuidado, exponiendo la población civil. pic.twitter.com/lu7dQpUf17 — Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) March 3, 2021